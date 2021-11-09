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Порошенко призвал ввести «адские» санкции против Путина и Лукашенко

Бывший президент Украины Петр Порошенко призвал ввести «адские» санкции против Владимира Путина и Александра Лукашенко. Об этом он написал в своем Telegram-канале.


Порошенко выразил поддержку Польше и Литве, которые противостоят «миграционному нашествию», и подчеркнул, что на колючие провода брошены тысячи мигрантов, в том числе женщины и дети. Виновными в происходящем Порошенко назвал руководство России и Беларуси.

Экс-президент Украины призвал действовать, чтобы «не допустить гуманитарной трагедии и наказать виновных».
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