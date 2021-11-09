Кто-то говорит о притеснениях для государственного суверенитета Беларуси, о ее "ползучей аннексии" соседней Россией. А кто-то доказывает, что вообще не произошло ничего существенного. Да, пресловутые "интеграционные карты" наконец согласованы.





Однако формулировки будущих интеграционных процессов, как и к их согласованию, выглядят декларативными, нет определенных сроков, никаких наднациональных институций, нет единой валюты. Ведь в России постоянно – можно сказать, на протяжении десятилетий – говорят именно о такой интеграции, - пишет украинский аналитик Виталий Портников для "Радио Свобода".





Но возникает вопрос: а какие цели сейчас перед собой ставит Кремль, когда речь идет о Беларуси? И ответ на этот вопрос можно попытаться поискать в подписании единой военной доктрины, в создании новых учебно-боевых центров, продлении срока существования российских военных объектов на территории Беларуси, в обещаниях Александра Лукашенко укреплять и усиливать военное сотрудничество с Москвой.





Параллель, которую не так уж сложно заметить – это Абхазия. В этой самопровозглашенной республике, независимость которой от Грузии Россия признала в одностороннем порядке после российско-грузинской войны августа 2008 года, демократии больше, чем в России и Беларуси. Ее жители дважды отказывали в доверии политику, откровенно поддерживаемому Кремлем и фотографировавшемуся с Владимиром тиным – Раулю Хаджимбе.





Хаджимба – бывший кадровый сотрудник КГБ СССР. В далеком 2005 году он проиграл президентские выборы популярному в Абхазии Сергею Багапшу и никакие усилия Кремля – вплоть до "мандариновой блокады" республики – не заставили избирателей изменить свое мнение. А когда Кремль невероятными усилиями продавил избрание Хаджимбы президентом в 2014 году – сразу начались встречи с Путиным и подписание "интеграционных карт" по-абхазски – его политическая карьера завершилась крахом.





После переизбрания на второй срок, Верховный суд Абхазии не утвердил итоги выборов, и Хаджимби пришлось отказаться от власти. Кремль с этим согласился. Но, с другой стороны, к настоящему моменту вооруженные силы самопровозглашенной республики были инкорпорированы в состав Вооруженных сил России. Это именно то, зачем России потребовался Хаджимба во главе Абхазии: он подписал с Путиным договор о союзничестве и стратегическом партнерстве, предусматривающий создание объединенных вооруженных сил. Аналогичное соглашение Москва подписала и с самопровозглашенной Южной Осетией. И беспокоиться о власти теперь не стоит: если на территории республик находятся вооруженные силы, подчиняющиеся Путину, а не президентам Абхазии и Южной Осетии, какая разница, за кого там голосует избиратель?





Лукашенко, по сути, подталкивают именно к такому варианту развития событий. Кремль сосредоточился на усилении своего военного присутствия в Беларуси. И если рано или поздно Москва добьется от него объединения вооруженных сил и силовых структур, вопрос о власти в Беларуси будет решен без каких-либо выборов и будет иметь значение уже не то, кто в этой стране президент, а то, кто в этой стране верховный главнокомандующий. А этим главнокомандующим, конечно, будет Владимир Путин.