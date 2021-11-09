



В сообщении говорится, что объединенный парламент станет высшим законодательным органом России и Беларуси. В нем будет 450 депутатов, при этом 70% изберут прямым голосованием из граждан России. Беларусь в нем будут представлять 30%.





Источники не исключают, что под парламент Союзного государства построят новое здание. Председатель Президиума парламентского собрания - высшая должность в Союзном государстве.





На первый срок ее, якобы, гарантируют Александру Лукашенко. Отмечается, что он пока отказывается возглавить парламент Союзного государства.





Ранее тот же Telegram-канал писал, что Лукашенко 4 ноября трижды звонил президенту России Владимиру Путину и просил об очной встрече. Он проинформировал о планах провести референдум по Конституции 27 февраля 2022 года. В середине июня в Беларуси могут состояться досрочные президентские выборы, а Лукашенко возглавит Всебелорусское народное собрание.





Впрочем, информация этого Телеграм-канала, близкого к Кремлю, подтверждается далеко не всегда.