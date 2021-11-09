Пункт пропуска закрыт со вторника, 9 ноября. Кроме этого, Сейм Польши планирует рассмотреть сложившуюся на границе с Беларусью ситуацию. Звучат предложения о полном закрытии белорусско-польской границы. Об этом пишет ej.by со ссылкой на Пограничную службу Польши.





Отмечается, что с 7 утра через «Кузницу» приостанавливается движение любого вида транспорта, а также физических лиц. Людей направляют в пропускные пункты, находящиеся в Тересполе и Бобровниках.





В связи со сложившейся ситуацией сегодня, 9 ноября, в Польше пройдет Сейм, на котором обсудят возможные пути выхода. Так, вчера от польских политиков звучали разные предложения, в том числе и достаточно радикальные. Например, о полном закрытии границы с Беларусью, а не только отдельного пропускного пункта. Заседание состоится в 16.00 (по минскому времени — в 18.00).





Кризис на границе

В понедельник, 8 ноября, в Беларуси большая группа мигрантов, насчитывающая по разным оценкам до двух тысяч человек, двинулась по магистрали в сторону польской границы. Не доходя до пропускного пункта «Брузги», нелегальные мигранты свернули в лес и разбили там лагерь. Далее они попытались прорваться через границу. Для этого они использовали большие бревна.





Польские силовики, в свою очередь, распыляли газ в ответ на агрессию нелегалов, со стороны которых летели камни. Некоторые из мигрантов пытались прорвать ограждение подручными средствами.







