



Польская сторона говорила о "нарушениях польской границы белорусскими военнослужащими и их причастности к миграционному кризису". В Минске с такой постановкой вопроса не согласны.





"Каких-либо доказательств, зафиксированных средствами объективного контроля, по существу данных претензий предъявлено не было", — заявили в белорусском военном ведомстве. Там также отметили, что "министерство обороны Республики Беларусь всегда было привержено принципам добрососедства".





В этой связи белорусское Минобороны "в подтверждение своих добрых намерений" предложило польской стороне "провести двустороннюю встречу для обсуждения возникшей озабоченности с обеих сторон". Ответа Минск пока не получил.





В белорусском минобороны также заметили, что польская сторона нарастила накануне военное присутствие на границе без уведомления белорусской стороны. А это является нарушением "двусторонних дополнительных договоренностей о региональных мерах доверия и безопасности". Поэтому, считают в Минске, обвинения польской стороны необоснованы и бездоказательны, а польское Министерство национальной обороны "не нацелено на конструктивное разрешение вопроса и намеренно выводит сложившуюся конфликтную ситуацию на политический уровень".