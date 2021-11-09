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Белорусского военного атташе вызывали в Минобороны Польши

Военного атташе белорусского посольства в Польше Алексея Бортника накануне вечером вызывали в польское министерство обороны. Об этом стало известно из сообщения белорусского военного ведомства.


Польская сторона говорила о "нарушениях польской границы белорусскими военнослужащими и их причастности к миграционному кризису". В Минске с такой постановкой вопроса не согласны.

"Каких-либо доказательств, зафиксированных средствами объективного контроля, по существу данных претензий предъявлено не было", — заявили в белорусском военном ведомстве. Там также отметили, что "министерство обороны Республики Беларусь всегда было привержено принципам добрососедства".

В этой связи белорусское Минобороны "в подтверждение своих добрых намерений" предложило  польской стороне "провести двустороннюю встречу для обсуждения возникшей озабоченности с обеих сторон".  Ответа Минск пока не получил.

В белорусском минобороны также заметили, что польская сторона нарастила накануне военное присутствие на границе без уведомления белорусской стороны. А это является нарушением "двусторонних дополнительных договоренностей о региональных мерах доверия и безопасности". Поэтому, считают в Минске, обвинения польской стороны необоснованы и бездоказательны, а польское Министерство национальной обороны "не нацелено на конструктивное разрешение вопроса и намеренно выводит сложившуюся конфликтную ситуацию на политический уровень".
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