



"Анонсировать этот список я не буду, но работа эта практически завершена. Мы совместно с коллегами из других силовых ведомств эту работу заканчиваем. Скоро появится список отдельных граждан", - сказал глава милицейского ведомства.





Сейчас в списке "экстремистов" 13 каналов – в том числе NEXTA, "Кибер-партизаны", "Мая краіна Беларусь", BYPOL.





Ранее начальник отдела ГУБОПиК Вячеслав Орловский заявлял, что вслед за перечнем экстремистских формирований МВД опубликует отдельный список по физлицам. В него включат данные тех, кто осужден за экстремистские преступления. Список физлиц будет регулярно обновляться.





В ГУБОПиК рассказали, что участникам экстремистских формирований будет грозить до 7 лет лишения свободы. Кроме того, возможны:





депортация либо запрет на въезд в Беларусь





лишение белорусского гражданства





финансовый контроль со стороны КГК





К тому же, в течение пяти лет после колонии экстремистам будет запрещено работать на ряде должностей на государственной и воинской службе, а также заниматься педагогической, издательской и деятельностью, связанной с оборотом оружия.