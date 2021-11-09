Кубраков: список экстремистских формирований практически готов
Работа по составлению списка экстремистских формирований практически завершена, скоро появится список отдельных граждан, заявил во вторник журналистам министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков.
"Анонсировать этот список я не буду, но работа эта практически завершена. Мы совместно с коллегами из других силовых ведомств эту работу заканчиваем. Скоро появится список отдельных граждан", - сказал глава милицейского ведомства.
Сейчас в списке "экстремистов" 13 каналов – в том числе NEXTA, "Кибер-партизаны", "Мая краіна Беларусь", BYPOL.
Ранее начальник отдела ГУБОПиК Вячеслав Орловский заявлял, что вслед за перечнем экстремистских формирований МВД опубликует отдельный список по физлицам. В него включат данные тех, кто осужден за экстремистские преступления. Список физлиц будет регулярно обновляться.
В ГУБОПиК рассказали, что участникам экстремистских формирований будет грозить до 7 лет лишения свободы. Кроме того, возможны:
депортация либо запрет на въезд в Беларусь
лишение белорусского гражданства
финансовый контроль со стороны КГК
К тому же, в течение пяти лет после колонии экстремистам будет запрещено работать на ряде должностей на государственной и воинской службе, а также заниматься педагогической, издательской и деятельностью, связанной с оборотом оружия.
10:37 09/11/2021
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