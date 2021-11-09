



"Мы обеспокоены фотографиями и сообщениями с границы между Беларусью и Польшей. США решительно осуждают использование в политических [целях] властями [Беларуси] и принуждение уязвимых людей, равно как и негуманную организацию миграционных потоков", - сказал он.





"Мы призываем режим [в Минске] немедленно прекратить кампанию по формированию миграционных потоков в Европу. Пока власти будут отказываться соблюдать свои международные обязательства, подрывать мир и безопасность в Европе, продолжать преследовать людей, <...> мы продолжим оказывать давление на Лукашенко", - сообщил Прайс.





По словам представителя Госдепартамента, Вашингтон в то же время не намерен немедленно вводить новые санкции в отношении Минска.







