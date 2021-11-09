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США возрождают в Европе командование, отвечавшее прежде за ракеты средней дальности

Соединенные Штаты в понедельник официально воссоздали 56-е командование полевой артиллерии, которое во времена "холодной войны" отвечало за развернутые в Европе ракеты средней дальности Pershing II, сообщило европейское командование армии США.



Официальная церемония состоялась на американской военной базе "Клэй Казерне" в немецком Висбадене, пишет Interfax.by, где расположен штаб командования армии США в Европе и Африке.

Артиллерийское командование будет базироваться в городе Майнц-Кастель, неподалеку от штаба в Висбадене. Его возглавил генерал-майор Стивен Мараниан.

"Командование полевой артиллерии на всем (европейском) театре военных действий было очень необходимо. Это важное подразделение является частью процесса восстановления возможностей армии США по проведению огневых операций в масштабах всего театра военных действий", - сказал в ходе церемонии командующий силами США в Европе и Африке генерал армии Кристофер Каволи.

"56-е артиллерийское командование будет планировать и координировать использование межвидовых огневых систем поражения для поддержки армии США в Европе и Африке. Оно будет способствовать повышению готовности и взаимодействия за счет интеграции огневых систем и средств в операциях и учениях на театре военных действий", - сообщили американские военные.

"Реактивация 56-го артиллерийского командования даст армии США в Европе и Африке значительные возможности в проведении межвидовых операций, - сказал в свою очередь Мараниан. - Это позволит синхронизировать совместные и многонациональные огневые системы и средства, а также использовать будущие наземные огневые системы большой дальности в зоне ответственности армии США в Европе и Африке".

Минобороны США сообщило о создании в августе и сентябре двух новых межвидовых оперативных групп (Multi-Domain Task Force, MDTF). В их арсенале будут артиллерийские и ракетные системы. При этом в оснащение войдут наиболее современные ударные системы, в том числе те, которые сейчас только находятся в разработке. Кроме того, в их составе будут специалисты по разведке, кибероружию, радиоэлектронной борьбе и операциям в космическом пространстве.
 
После ратификации в 1988 году Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) между СССР и США 56-я артиллерийская бригада армии США была расформирована и полностью выведена из Германии 30 сентября 1991 года. Ракеты Pershing II, которые несли ядерные боеголовки, были вывезены в США и ликвидированы.

После нескольких взаимных обвинений в нарушении ДРСМД США и Россия в 2019 году заявили о приостановлении соблюдения своих обязательств по Договору. 2 августа 2019 года он окончательно прекратил свое действие.
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