С польской стороны границы всю ночь дежурила полиция.





"На границе ночь прошла достаточно спокойно, — пишет её пресс-служба. — Только в полицейскую машину полетел камень".





На белорусской стороне границы с понедельника находится 3-4 тысячи мигрантов, которые надеются прорваться в Польшу.



