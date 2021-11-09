Польская полиция: ночь на границе прошла достаточно спокойно
Ночь на белорусско-польской границе прошла спокойно. Мигранты, которые накануне сделали несколько просторных дыр в заборе из колючей проволоки, не пошли на обострение ситуации.
С польской стороны границы всю ночь дежурила полиция.
"На границе ночь прошла достаточно спокойно, — пишет её пресс-служба. — Только в полицейскую машину полетел камень".
На белорусской стороне границы с понедельника находится 3-4 тысячи мигрантов, которые надеются прорваться в Польшу.
Na granicy noc minęła w miarę spokojnie. Jedynie w policyjny samochód poleciał kamień.#naGranicy pic.twitter.com/mCqShhG0Ri— podlaska Policja (@podlaskaPolicja) November 9, 2021
09:48 09/11/2021
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