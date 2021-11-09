Геннадий Гудков в эфире ютуб-канала «Маланка Медиа» заявил, Российский политикв эфире ютуб-канала «Маланка Медиа» заявил, пишет БГ, что он не считает подписанный с помощью дорожных карт интеграции союз Беларуси и России прочным и долговечным, чем и объясняет таинственность, которой был окутан весь процесс, включая содержание союзных программ.





«Что они могли раскрыть — кто что за что продал, кто что выторговал? Ведь если взять по правилам, когда объединяются две страны, что должны делать народы? Ликовать, радоваться! Создается какой-то мощный союз, который будет еще круче, жить станет еще проще, условий появится больше, сэкономим на границе, на таможне, сделаем общие военные силы, общие структуры и т.д. Любое объединение стран дает плюс. Почему ЕС объединяется? Потому что это плюс. Они много денег сэкономили на разграничении границы и прочее», — считает политик.





Он отмечает, что наши народы не ликуют. Народы спрашивают: а что нам за это будет, чем это все обернется, насколько все это страшно, как надолго. Радости нет никакой, потому что все понимают, что это союз двух диктаторов ради удержания политической власти. Это непрочное объединение, это не ЕС.





«Им (Лукашенко и Путину) некуда деваться, у них «брак по залету» — Лукашенко залетел по полной программе, Путин этим воспользовался. Это вынужденный союз, они вынуждены идти навстречу друг другу и заключать какие-то союзы. Понятно, что против народов, против правил, против всех международных обязательств», — отмечает Гудков.





Он уверен, что все эти соглашения проживут ровно столько, сколько проживет союз Лукашенко и Путина. Как только кого-то одного не будет, все это рухнет, как карточный домик. Союз между Россией и Беларусью в той форме, в какой он заключен, очень временный и очень короткий.











