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«Через Катар можно послать сигналы на Запад, даже в Вашингтон»

Востоковед — о попытках белорусских властей наладить мосты с арабским миром.

«Через Катар можно послать сигналы на Запад, даже в Вашингтон»
Накануне Виктор Лукашенко, старший сын правителя Беларуси, совершил необычный визит в Катар, где его принял премьер-министр и министр внутренних дел страны шейх Халид бен Халифа бен Абдель Азиз Аль Тани.

Филин обсудил с востоковедом Сергеем Богданом, какие интересы могут преследовать белорусские власти в Персидском заливе.

— Контакты с Катаром у властей давние. В свое время именно эта страна предложила альтернативу за отказ Минска сотрудничать с более радикальными арабскими режимами, каким был, например, Муаммар Каддафи. Определенные бонусы из Катара в виде инвестиций на те же спортивные объекты не заставили себя ждать.

Конечно, можно сказать, что это не так уж и много. Однако, обращая внимание на расстояние и на довольно ограниченные интересы Катара в Беларуси, сделано было достаточно.

Важно отметить, что Катар — это выход только на часть арабского мира. Нужно понимать, что есть большой раздел: между собой очень тесно сотрудничают Турция и Катар. Кроме того, Эрдоган поддерживает ливийское правительство, находящееся в Триполи.

Им, соответственно, противостоят Саудовская Аравия, Эмираты и Египет. Получаются такие две оси.

У властей была идея поговорить с Эмиратами, а теперь и с Катаром. Другими словами, это значит, что была задумка пообщаться с двумя разными частями арабского мира. И они не взаимозаменяемые, а, скорее, взаимодополняющие.

Сергей Богдан. Архивное фото

Собеседник «Филина» отмечает, что этот визит довольно логичен в контексте неплохих отношений с турецким президентом Эрдоганом.

— Кроме того, существуют транснациональные движения. Они есть везде, а на Ближнем Востоке и подавно. На стороне Катара и Турции находится такое мощное движение как «Братья-мусульмане».

У этой международной ассоциации просто огромные политические, финансовые и экономические возможности не только на Ближнем Востоке, но и среди западных стран. Я полагаю, что в Минске понимают, с кем они разговаривают.

И это не просто беседа с какой-то слабой и маленькой страной; она такой только кажется. На самом деле, у Катара огромные возможности в плане выхода на мировую арену через другие государства арабского мира, а также через транснациональные связи. А учитывая, что Беларусь и весь регион находятся в очень тяжелой ситуации, это такой довольно оригинальный шаг со стороны властей.

Эксперт считает, что речь во время таких визитов может идти, в первую очередь, о кредитах и инвестициях.

— Однако, если кто-то там еще размышлял и стратегически, то, действительно, через такие переговоры можно попробовать послать сигналы на Запад.

Для катарцев и их друзей не составит никакой проблемы выйти на самые высокие эшелоны власти даже в Вашингтоне.

Поэтому, в принципе, такой вариант возможен.

С другой стороны, я не уверен, что в Минске действительно в полной мере понимают, как этот расклад разыграть наилучшим образом. Меня смущает тот момент, что власти сначала пробовали говорить с Эмиратами, а теперь с Катаром — две разные стороны арабского мира. Не думаю, что это было вызвано разногласиями, скорее, там параллельно идет и то, и другое.

С другой стороны, к Катару можно подобраться ближе, потому что с ними особо никаких «терок» не было.
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