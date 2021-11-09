Президент Польши говорил с Зеленским о ситуации на границе с Беларусью

8 ноября президент Польши Анджей Дуда говорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским о ситуации на польско-белорусской границе. Также в понедельник президент Польши имел телефонный разговор с президентом Литвы. "Существенных разногласий нет. Все видят, что делает Лукашенко", — написал в Twitter глава президентского бюро международной политики Якуб Кумах.