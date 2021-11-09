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Президент Польши говорил с Зеленским о ситуации на границе с Беларусью

8 ноября президент Польши Анджей Дуда говорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским о ситуации на польско-белорусской границе. Также в понедельник президент Польши имел телефонный разговор с президентом Литвы. "Существенных разногласий нет. Все видят, что делает Лукашенко", — написал в Twitter глава президентского бюро международной политики Якуб Кумах.

Анджей Дуда / twitter.com/JakubKumoch

Польский президент разговаривал со Светланой Тихановской.

В понедельник к белорусско-польской границе пришла колонна мигрантов (2-4 тысячи человек), которые пытались прорваться в Польшу, пишет Еврорадио. Они организовали палаточный городок недалеко от границы. Белорусские пограничники их не трогают.
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