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В Литве считают логичным введение чрезвычайного положения на границе с Беларусью

В связи с ростом напряженности на границе с Беларусью введение чрезвычайного положения в приграничных районах Литвы было бы логичным шагом, заявила председатель парламента Литвы Виктория Чмилите-Нильсен, цитирует агентство BNS.


"Первый этап (гибридной атаки) был успешно отражен и Литвой, и Латвией, и Польшей, поэтому теперь идет поиск других путей. Естественно, что Литва, в свою очередь, тоже должна рассматривать разные реакции", - сказала Чмилите-Нильсен.

Президент Литвы, пишет Смартпресс, в свою очередь, потребовал от силовиков предотвратить возможные провокации на границе. 

Сообщается, что Науседа во вторник встретится с представителями правительства, пограничного ведомства, армии и специальных служб, чтобы обсудить ситуацию и действия, предпринимаемые Литвой, а также вероятные изменения правового режима.

А министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис призывает ЕС ужесточить санкции и включить в список санкционных объектов белорусские аэропорты.
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