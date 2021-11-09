



"Первый этап (гибридной атаки) был успешно отражен и Литвой, и Латвией, и Польшей, поэтому теперь идет поиск других путей. Естественно, что Литва, в свою очередь, тоже должна рассматривать разные реакции", - сказала Чмилите-Нильсен.





Президент Литвы, пишет Смартпресс, в свою очередь, потребовал от силовиков предотвратить возможные провокации на границе.





Сообщается, что Науседа во вторник встретится с представителями правительства, пограничного ведомства, армии и специальных служб, чтобы обсудить ситуацию и действия, предпринимаемые Литвой, а также вероятные изменения правового режима.





А министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис призывает ЕС ужесточить санкции и включить в список санкционных объектов белорусские аэропорты.