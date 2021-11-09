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Белорусские проекты в Азербайджане и последствия конфликта в Карабахе. О чем говорили Лукашенко и Алиев 8 ноября

Александр Лукашенко и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев провели 8 ноября телефонные переговоры.

Фото из архива БелТА

Стороны обсудили важные аспекты двустороннего сотрудничества и перспективы реализации договоренностей, достигнутых главами государств в ходе личной встречи, состоявшейся в апреле 2021 г. в Баку, пишет Минск-Новости со ссылкой на БЕЛТА. Кроме того, президенты поговорили о перспективах участия белорусских компаний в реализации масштабных проектов в Азербайджане.

Также А. Лукашенко в годовщину завершения карабахского конфликта напомнил о важности процесса мирного строительства, идущего на пользу Азербайджану и Армении, и выразил соболезнования родным и близким жертв из обеих стран — участниц конфликта.
Источник: Ольга Прищепчик
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