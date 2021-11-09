



Об этом объявил председательствующий судья Андрей Чистик, сообщает корреспондент Укринформа.





"Суд переходит к докладу содержания судебных решений (предыдущих судебных инстанций по делу о госизмене - ред.) и поданных кассационных жалоб", - сказал Чистик.





До этого суд в начале заседания рассмотрел несколько ходатайств защиты.





В частности, суд отказал в удовлетворении ходатайства адвоката бывшего президента Игоря Федоренко относительно того, чтобы ВС обратился в МИД РФ с просьбой ускорить предоставление защитникам Януковича разрешения на въезд в РФ в период действия карантинных ограничений.





Также суд удовлетворил несколько ходатайств адвокатов Януковича относительно приобщения к материалам судебного дела ряда документов со стороны защиты.





После этого стороны процесса перешли к обсуждению вопроса коммуникации защиты экс-президента с самим Януковичем.





Со своей стороны адвокат Виталий Сердюк отметил, что в защите экс-президента имеется необходимость непосредственного общения с клиентом, “которое, я надеюсь, должно состояться в ближайшее время”.





В то же время защитники Януковича проинформировали суд, что они не смогли связаться с клиентом и согласовать позицию.





На вопрос судей, каким образом адвокаты получают документы за подписью Януковича, Сердюк ответил, что они получают эти документы от своего коллеги, который работает в соответствии с законодательством РФ, но, по словам юриста, осуществляет только функцию пересылки полученных от Януковича документов, и не присутствует возле экс-президента.





Коллегия судей ВС со своей стороны отказала в удовлетворении ходатайства защиты относительно переноса кассационного рассмотрения этого дела.





"Суд обращает внимание участников рассмотрения, что, принимая такое решение, суд исходил из того, что неоднократно коллегия судей откладывала заседания для обеспечения конфиденциального общения защитников с Януковичем и организации его участия в заседании в режиме видеоконференции. Также суд неоднократно обращал внимание на то, что сторона защиты должна рассмотреть иные пути для согласования позиции со своим подзащитным из-за невозможности защитников добраться до РФ”, - сообщил председательствующий судья.





По словам Чистика, в то же время Верховный Суд учел, что защитники неоднократно предоставляли суду документы, подписанные их подзащитным, и таким образом в ВС считают, что адвокаты поддерживали общение с Януковичем, и что экс-президент мог согласовать позицию со своей защитой.





"...Суд пришел к заключению, что Януковичу была обеспечена возможность принять участие в судебном заседании в режиме видеоконференции, но он этим правом не воспользовался", - сказал Чистик.





Исходя из этого, суд перешел к стадии доклада содержания решений, принятых двумя предыдущими судебными инстанциями по этому делу - первой (Оболонский районный суд города Киева) и апелляционной (Киевский апелляционный суд).





В то же время Верховный Суд ограничил продолжительность высказывания доводов каждого из участников кассационного рассмотрения этого дела до 30 минут.





Как сообщалось, 24 января 2019 года Оболонский райсуд Киева заочно приговорил экс-президента Виктора Януковича к 13 годам заключения за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны.





В то же время Янукович признан невиновным по обвинению в нарушении территориальной целостности Украины.





Суд также постановил взыскать с Януковича в пользу государства процессуальные расходы на проведение судебных экспертиз в сумме 98 561,20 грн и оставить без изменения наложенный в рамках производства арест на имущество.





Согласно приговору суда, срок отбывания наказания Януковичу будет отсчитываться с момента его задержания.





Защита Януковича подала апелляции на приговор по делу относительно госизмены.





2 октября прошлого года Апелляционный суд оставил без изменений приговор Януковичу по делу о госизмене.







