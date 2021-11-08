Вопрос о ситуации на белорусско-польской границе будет обсуждён послами стран ЕС в среду. Как известно, продолжается работа над пятым пакетом санкций против властей Беларуси и он может быть готов к встрече министров иностранных дел стран Евросоюза 15 ноября.





8 ноября к белорусско-польской границе в районе пункта пропуска "Брузги" организованно пришла колонна из нескольких тысяч мигрантов. Они пытались прорваться в Польшу, уничтожали ограждение из колючей проволоки. Возле границы мигранты поставили палатки.



