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Послы стран НАТО обсудят ситуацию на белорусско-польской границе

Послы стран НАТО обсудят ситуацию на белорусско-польской границе. Заседание Североатлантического совета состоится во вторник или среду, сообщает Радио Свобода.

Вопрос о ситуации на белорусско-польской границе будет обсуждён послами стран ЕС в среду. Как известно, продолжается работа над пятым пакетом санкций против властей Беларуси и он может быть готов к встрече министров иностранных дел стран Евросоюза 15 ноября.

8 ноября к белорусско-польской границе в районе пункта пропуска "Брузги" организованно пришла колонна из нескольких тысяч мигрантов. Они пытались прорваться в Польшу, уничтожали ограждение из колючей проволоки. Возле границы мигранты поставили палатки.

Польские специальные службы опубликовали заявление, в котором возлагают ответственность за обострение ситуации на белорусско-польской границе на режим Александра Лукашенко. Заявляется, что он "пытается дестабилизировать Польшу, Литву и Латвию, а также заставить Евросоюз отменить санкции", пишет euroradio.fm
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