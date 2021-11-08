Фото: Петро Порошенко / Facebook





"Об этом должен задумываться украинский народ. У меня нет цели... Президент – это кризис карьерного роста. Ты уже всем был. И моя мотивация – не должности. Моя мотивация – сохранить и развить реформы", – сказал Порошенко, отвечая на вопрос, задумывался ли он об участии в президентских выборах.





Потом пятый президент комментировал результаты социологических опросов и сказал, что ему приятно, что разрыв между ним и нынешним главой государства Владимиром Зеленским в рейтингах сокращается. По словам Порошенко, это "тешит амбиции, но главная цель не в этом". Он высказал мнение, что надежды, которые избиратели возлагали на Зеленского, сменились разочарованием, но не дал четкого ответа на вопрос о президентских амбициях.





Ведущий Василий Пехньо еще раз спросил, планирует ли Порошенко баллотироваться в президенты снова.





"Это будет зависеть не от меня, а от людей. Когда люди [ко мне] обратятся, я приму решение. Сейчас я такого решения не принял. Сенсация", – ответил пятый президент, похлопав журналиста по плечу.



