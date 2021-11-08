Как передает Укринформ, об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявления иракских спецслужб и собственных источников в Ираке.





В частности, двое иракских чиновников на условиях анонимности сообщили Reuters, что в Иране знали о покушении заранее.









«Тегеран не планировал совершать эту атаку, но и не остановил осуществившую ее группировку», - сказал один из чиновников.





Источники также подтвердили Reuters, что в Ирак отправился командир Корпуса стражей исламской революции с намерением убедить лидеров парамилитарных шиитских организаций отказаться от дальнейших радикальных действий. Другие источники журналистов сообщили, что за атакой стоят группировки Катаиб Хезболла и Асаиб Аль-Хак.





Аналитики отмечают, что это покушение задумывалось как послание правительству, что вооруженные группировки внутри страны готовы к эскалации насилия, если их не привлекут к формированию правительства.





"Это было четкое послание: мы можем создать хаос в Ираке, у нас есть оружие и все средства для этого", - считает исследователь из Института Вашингтона Хамди Малик. По его словам, главной мишенью радикальных организаций стали умеренные шииты, победившие на иракских выборах.





Другим поводом обвинять Иран стало вооружение, которое применили для покушения. Иракские спецслужбы заявляют, что использовался тот же тип иранских ударных дронов, который ранее уже использовался радикальными группами для атаки на американские войска на территории Ирака. Отмечается, что после расследования данного инцидента США наложили санкции на иранскую программу по изготовлению дронов.





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Ранее Укринформ сообщал, что министр Мустафа аль-Кадхими остался невредимым после атаки трех ударных дронов со взрывчаткой на его резиденцию в Багдаде. В результате атаки ранения получили несколько его охранников.





Этот инцидент произошел на фоне столкновений в Ираке, где мощные шиитские парамилитарные группировки, поддерживаемые Ираном, требуют пересмотреть результаты неудачных для них парламентских выборов. На данный момент ни одна группировка не взяла на себя ответственность за атаку.





Фото: twitter.com/RusenPress