"Европа больше не может медлить. Нагнетание события на польской границе является лишь еще одним доказательством того, что белорусский режим уже переходит к активным наступательным и провоцирующим действиям. Европе следует незамедлительно реагировать, ужесточая санкции - в отношении аэропортов Беларуси должны быть введены санкции", - сказал Ландсбергис. Его цитирует Интерфакс-Запад





"Все авиалинии мира должны понять, что, летая в Беларусь, они сотрудничают с преступным режимом", - заявил министр, добавив, что "белорусский режим" продолжает использовать аэропорты для организации нелегальной миграции.





Как сообщил в понедельник МИД, глава литовской дипломатии обсудил этот вопрос с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.





В понедельник от властей Польши стали поступать данные о крупной группе мигрантов, собравшейся на белорусской территории в непосредственной близости от границы. На кадрах с вертолета, размещенных в твиттере министерства обороны Польши видна большая группа мигрантов в районе КПП "Кужницы".





Со своей стороны, в Госпогранкомитете Беларуси заявили, что ситуация на белорусско-польской границе перед заграждениями находятся более 2 тыс. мигрантов, и что "в ответ на неоправданное применение специальных средств (польскими пограничниками) часть беженцев перешла к более решительным действиям и нач� �а разрушать польские заграждения". По данным госагентства БелТА, число скопившихся около польской границы мигрантов приближается к 3 тысячам.





Польша и ряд других европейских стран обвиняют Беларусь в том, что именно она создала хаос близ границ ЕС, поскольку не пускает обратно нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которые пытаются попасть в ЕС, но получают отказ. Польша со своей стороны их также не пускает, поэтому многие нелегалы застряли в пограничной зоне. Эта ситуация продолжается уже два месяца.

Польша разместила на границе с Беларусью тысячи военнослужащих, выстроила заграждение с колючей проволокой и ввела чрезвычайное положение на границе, журналистам и неправительственным организациям ввиду действующего режима ЧП посещать границу запрещено.





В этом году через границу с Беларусью в Литву, Латвию и Польшу попали несколько тысяч мигрантов, преимущественно из Ирака. В Литве и Польше из-за кризиса с мигрантами ввели на границе чрезвычайное положение.





В Европе называют незаконную миграцию с территории Беларуси "гибридной агрессией" "белорусского режима".