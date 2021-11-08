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Костры, войска, вертолеты. Кризис на границе Польши и Беларуси

От трех до четырех тысяч мигрантов, стремящихся попасть в Польшу из Беларуси, находятся на нейтральной полосе. Никуда уходить они не намерены. Ближе к ночи многие из них начали ставить палатки и жечь костры.

Костры, войска, вертолеты. Кризис на границе Польши и Беларуси
Фото: BelTA/via Reuters
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Пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарин назвал происходящее крупнейшей переброской нелегальных мигрантов в Польшу.

Польские силовики укрепили границу более чем 12 тысячами солдат и направили туда антитеррористические подразделения. До кровопролития на границе один шаг. 

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Фото:BelTA/via Reuters
Газета.ру
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