Генпрокуратура Беларуси планирует до Нового года представить президенту собранный материал по делу о геноциде, а потом направить его Международную ассоциацию прокуроров, сообщил генпрокурор Андрей Швед.





В начале 2021 года в Беларуси было возбуждено уголовное дело о геноциде народа в годы ВОВ и послевоенный период. Как ранее сообщалось со ссылкой на Шведа, у Минска есть информация о 400 живых эсэсовцах, убивавших жителей республики в годы войны.





"Мы подготовили определенный объем информации для доклада главе государства, который сейчас отрабатываем совместно с заинтересованными государственными органами, историками, специалистами, чтобы представить до нового года эти материалы президенту", - заявил Швед журналистам в понедельник. Его цитирует sputnik.by

По его словам, далее эти материалы планируется использовать для информирования должностных лиц иностранных государств. "В частности, генерального прокурора Международной ассоциации прокуроров, в том числе генеральных прокуроров европейских государств", - приводит слова Шведа БелТА.

Он также рассказал о некоторых предварительных итогах расследования дела о геноциде.





По его словам, следователи уже почти завершили работу в части сбора доказательств, связанных с допросом свидетелей. Более 11 тысяч человек допрошено на территории Беларуси с применением видеозаписи, в настоящее время идет процесс с стематизации доказательств.

Вместе с россиянами

Швед отметил, что работа по делу о геноциде проводится в тесном сотрудничестве с российскими коллегами. Он напомнил, что глава государства Александр Лукашенко, когда в Минск приезжал генпрокурор РФ Игорь Краснов, предложил организовать совместную работу с российской стороной по расследованию уголовного дела о геноциде.





"Мы сейчас будем обобщать материалы, которые поступают к нам из-за рубежа. Это достаточно большой массив", - сказал Швед.



