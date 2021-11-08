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Кризис на границе: Анджей Дуда перенёс визит в Словакию

Президент Польши Анджей Дуда перенёс визит в Словакию из-за скопления мигрантов на границе с Беларусью.

 Об этом заявил глава Бюро национальной безопасности страны (BBN) Павел Солох.


«Господин президент изменил свои планы на ближайшие дни. Сегодня он должен был поехать в Словакию», — сказал Солох после совещания с президентом. Его слова приводит РИА Новости.

Как ранее заявили белорусские пограничники, перед польскими заграждениями на линии границы находятся более 2 тыс. беженцев.

8 ноября покинувшие территорию Белоруссии нелегальные мигранты предприняли первые попытки пересечь польскую границу.

Польские силовики задействовали авиацию на месте скопления мигрантов, пишет russian.rt.com
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