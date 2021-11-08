Это следует из протоколов между правительствами РФ и Беларуси, которые в понедельник опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.





В Беларуси с 1995 года размещены два российских военных объекта - 43-й узел связи Военно-морского флота России "Вилейка" и радиолокационная станция "Волга", работающая в составе российской системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН).





20 октября в Москве главы военных ведомств России и Беларуси Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали документы о продлении сроков действия соглашений о размещении на белорусской территории этих двух объектов. Срок, на который продлевались соглашения, назван не был.





Сообщалось, что РЛС "Волга" (расположена недалеко от городов Барановичи и Ганцевичи) создана в 1980-х годах, является элементом российской СПРН, входит в структуру космических войск. "Волга" способна обнаруживать баллистические ракеты, космические объекты, идентифицировать их и отслеживать траекторию, рассчитывая точки старта и падения. Помимо территории Западной Европы, станция контролирует районы патрулирования подлодок НАТО в Северной Атлантике и Норвежском море.





Как сообщалось, узел связи "Вилейка", расположенный у одноименного города, действует с 1964 года и обеспечивает связь на сверхдлинных волнах Главного штаба ВМФ России с атомными подводными лодками, несущими боевое дежурство в районах Атлантического, Индийского и частично Тихого океанов. Также проводит радиотехническую разведку и радиоэлектронную борьбу и работает в интересах других видов ВС России.





В середине февраля премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минобороны совместно с МИД провести с Минском переговоры о продлении использования двух военных объектов на территории Беларуси.





Ранее в Минобороны Беларуси сообщали, что соглашения о размещении данных военных объектов действуют до 7 июня 2021 года.





10-15 сентября Россия и Беларусь провели стратегическое учение "Запад-2021", в котором было задействовано около 200 тыс. военных, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей. Минобороны РФ сообщало, что около 2,5 тыс. российских военных были переброшены в рамках учений в Белоруссию.





6 октября Шойгу сообщил, что в Беларуси создают два учебно-боевых центра ВВС и ПВО для совместной подготовки специалистов, их работа проверена на учении "Запад-2021". Ранее сообщалось, что на территории Беларуси будет функционировать один учебный центр для совместной подготовки военных. Несколько российско-белорусских учебно-боевых центров создают на территории РФ.





С 1999 года функционирует региональная российско-белорусская группировка войск.





В марте 2017 года Андрей Равков, будучи министром обороны Беларуси, заявлял, что в состав региональной группировки войск входят вооруженные силы Беларуси и 1-я танковая армия Западного военного округа России.





У России и Беларуси есть единая региональная система противовоздушной обороны.





Россия выполняет контракт на поставку в Беларусь многоцелевых истребителей поколения "4+" Су-30СМ.









Беларусь планирует в октябре 2022 года получить вторую партию самолётов, сообщило министерство обороны республики 5 февраля.





12 октября директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев заявил "Интерфаксу", что Россия готова поставить Беларуси системы ПВО дальнего действия С-400 "Триумф".





"Республика Беларусь является для России братским государством и стратегическим партнером, поэтому военно-техническое сотрудничество с белорусской стороной является для нас одним из приоритетов. В виду этого при поступлении от Беларуси официальной заявки в установленном порядке на поставку российских зенитных ракетных систем С-400, она, безусловно, будет рассмотрена в оперативном порядке", - заявил он.





1 сентября президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Россия в ближайшее время поставит в республику десятки самолетов, вертолетов, средства ПВО и, возможно, С-400.





14 января командующий Военно-воздушными силами и войсками ПВО Беларуси Игорь Голуб сообщил, что Беларусь планирует заключить контракт с Россией на поставку систем С-400 и комплексов "Панцирь-С".





С-400 "Триумф" - система противовоздушной обороны дальнего действия (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"). "Панцирь-С" - комплекс ПВО ближнего действия (разработан КБ приборостроения имени Шипунова, холдинг "НПО "Высокоточные комплексы", "Ростех").



