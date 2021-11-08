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Уже через неделю Евросоюз рассмотрит новые санкции против Беларуси

Европейский Союз воспринимает действия белорусских властей как гибридную атаку против себя, рассматривает применение новых ограничительных мер в ответ на поступки официальной Беларуси как безотлагательное дело и обсудит эту тему уже в следующий понедельник во время Совета министров ЕС по иностранным делам.

Об этом в Брюсселе на брифинге для прессы сказал пресс-секретарь ЕС Питер Стано, сообщает корреспондент Укринформа.

«Лидеры стран-членов во время Европейского совета в конце октября признали, что мы сталкиваемся с гибридной угрозой, эта ситуация не останется без ответа. Поэтому в рамках Европейского совета, на разных уровнях и в разных форматах, идет обсуждение относительно расширения санкций против Беларуси и их уточнения, в соответствии с новыми угрозами, включая использование миграции. Для ЕС это срочное дело, которое будет снова рассматриваться на уровне министров иностранных дел (ЕС) во время встречи в следующий понедельник», - сказал пресс-секретарь ЕС.

Он напомнил, что во время встречи на высшем уровне 21-22 октября лидеры ЕС признали, что события на границах Беларуси с Польшей, Литвой и Латвией направлены на дестабилизацию всего Евросоюза и его стран-членов. Европейский Союз продолжает мониторинг этой ситуации и разрабатывает новый пакет санкций с учетом не только использования мигрантов как инструмента политического давления, но и внутренних репрессий, которые режим Беларуси продолжает против собственного народа.


«Мы действуем соответственно. Как вы знаете, когда речь идет о режиме санкций и ограничительных мерах, обсуждение их подготовки явялется конференционным, а само решение требует консенсуса. Это только подчеркивает тот факт, что ЕС воспринимает это дело как срочное. Мы распространили санкции в ходе четырех раундов на 166 человек и 15 учреждений в Беларуси в связи с нарушением прав человека, а также после принудительного приземления самолета Ryanair. Так что ЕС готов к применению следующих санкций в ответ на неприемлемые действия режима Лукашенко», - подчеркнул Стано.

Он напомнил, что ЕС принимает также активные меры внешнеполитического характера во взаимодействии со странами происхождения мигрантов, с транзитными странами, что уже приносит свои результаты.

Как сообщалось, на саммите в Брюсселе 21-22 октября лидеры стран ЕС обсудили проблемы на внешних границах Евросоюза и согласились «в качестве неотложного вопроса» применить новые целевые санкции против режима Лукашенко за его гибридные атаки с использованием мигрантов как оружия против ЕС.
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