"Перед польскими заграждениями на линии границы находятся более двух тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей", - сообщил Sputnik в понедельник официальный представитель ГПК Антон Бычковский.





Он отметил, что в ответ на неоправданное применение специальных средств часть беженцев перешла к более решительным действиям и начала разрушать польские заграждения.





"Они заявляют, что конечной целью их маршрута является ЕС, где они хотят обратится с ходатайством о предоставлении защиты, а территорию Беларуси они не рассматривают как место пребывания", - отметил Бычковский .





Беженцы неоднократно пытались донести польской стороне, что они покинули свои страны, так как их жизни находились в опасности, сказал он.





"Несмотря на отсутствие на тот момент агрессивных действий со стороны беженцев, вместо попытки разобраться в сложившейся ситуации польские силовики задействовали авиацию для оказания психологического давления. Кроме того, в отношении людей, ищущих защиты, распылялся слезоточивый газ", - рассказал официальный представитель ГПК Беларуси .



