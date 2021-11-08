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Госпогранкомитет: на белорусско-польской границе уже около 2 тысяч беженцев

Ситуация на белорусско-польской границе остается крайне напряженной, заявили в Государственном пограничном комитете Беларуси.

"Перед польскими заграждениями на линии границы находятся более двух тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей", - сообщил Sputnik в понедельник официальный представитель ГПК Антон Бычковский.

Он отметил, что в ответ на неоправданное применение специальных средств часть беженцев перешла к более решительным действиям и начала разрушать польские заграждения.

"Они заявляют, что конечной целью их маршрута является ЕС, где они хотят обратится с ходатайством о предоставлении защиты, а территорию Беларуси они не рассматривают как место пребывания", - отметил Бычковский .

Беженцы неоднократно пытались донести польской стороне, что они покинули свои страны, так как их жизни находились в опасности, сказал он.

"Несмотря на отсутствие на тот момент агрессивных действий со стороны беженцев, вместо попытки разобраться в сложившейся ситуации польские силовики задействовали авиацию для оказания психологического давления. Кроме того, в отношении людей, ищущих защиты, распылялся слезоточивый газ", - рассказал официальный представитель ГПК Беларуси .
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