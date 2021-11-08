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Саакашвили увезли из тюрьмы на вертолете

Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили увезли из тюрьмы в неизвестном направлении, заявила мать политика Гиули Аласания. Об этом сообщает «Грузия Online».



Над зданием пенитенциарного учреждения появился вертолет. Кроме того, с территории выехали две бронированные автомашины. Родственников и адвокатов экс-президента не пускают в тюрьму. Предполагается, что Саакашвили, который больше месяца держит в тюрьме голодовку, повезли в военный госпиталь.

«Мы ждали два часа, но нам не дали ответа. Некоторое время назад его вывезли на бронированной машине, а потом, как видно, посадили в вертолет. Он куда-то пропал... Факт, что моего сына здесь больше нет», — заявила в беседе с Report.ge мать политика.

Ранее в понедельник, 8 ноября, личный врач Саакашвили заявил, что созванный по решению Минздрава консилиум медиков заключил, что экс-президент нуждается в немедленной госпитализации в многопрофильную клинику.

Позднее митрополит Николоз Пачуашвили сообщил, что Саакашвили исповедался и причастился.
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