Судья Александр Семенчук назначил 5,5 лет колонии усиленного режима Якову Шафаренко и 5 лет — Станиславу Филимонову. Евгений Пекач получил 4 года и 11 месяцев колонии, а Александра Тельмашина наказали 4,5 годами лишения свободы.





4 года колонии по приговору суда получили Марк Антонов, Илья Веремей, Руслан Волков, Игорь Горчанюк, Филипп Концевич, Иван Совпель, Сергей Троцюк.





К 3,5 годам колонии приговорили Артема Климчука, Виктора Козловского, Глеба Романова, Романа Сидюка, Лева Телипко, Александра Тимофеева, Даниила Хабовца и Павла Мазько.





Всех фигурантов дела обвиняли в участии в «массовых беспорядках» в Бресте 10 августа 2020 года. «Вясна» пишет, что 19-летнему Льву Телипко вменяют то, что он кинул в сторону милиционеров чехол от телефона — видео есть в материалах дела. Молодой человек в суде пояснил, что в тот вечер он «просто стоял и снимал на телефон», но его толкнули — телефон выпал из рук и разбился. Тогда Телипко «на эмоциях» кинул в сторону чехол от телефона; намерения кидать гаджет в милиционеров у него не было.





Иван Совпель 10 августа 2020 года купил в ресторане KFC два бургера в бумажном пакете — в обвинении сказано, что он кинул пакет с едой в милицию, пишет «Вясна». Правозащитники со слов обвиняемого уточняют, что он сделал это «на эмоциях» после того, как сотрудники кинули светошумовую гранату. Кроме этого, в обвинении говорится, что Сопель взял в руки тротуарную плитку.





Сергей Троцюк в суде рассказывал, что 10 авгус� � был ранен и лежал в больнице, ему пересаживали кожу. Он участвовал в массовых беспорядках» тем, что кинул пластиковую бутылку в сторону милиции и поднял кусок асфальта, утверждает «Вясна».





Какие эпизоды легли в основу обвинения других фигурантов, правозащитники не уточняют.





По этому делу уже осудили несколько групп. Первой группе из девяти человек вынесли приговоры 10 марта, второй назначили наказание 21 мая. Приговор третьей группе обвиняемых вынесли 12 августа, а четвертую успели осудить раньше — 12 июля. Приговор шестой группе тоже уже вынесли — 20 августа.