Поляки применили газ против мигрантов на границе с Беларусью
Поляки применили газ против мигрантов, которые попытались попасть в Польшу через ограждение на границе с Беларусью, сообщает МВД страны.
"Мы готовы на любой сценарий. Жесткая защита границы — это наш долг. Мы увеличили количество пограничников, полиции и солдат. Мы ждем в полной готовности", — заявил министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский.
Ситуация в регионе осложнилась в понедельник, когда мигранты в большом количестве начали концентрироваться на территории Беларуси возле границы с Польшей. Большая группа мигрантов в районе КПП Кужница видна на кадрах с вертолета, размещенных в Twitter Минобороны Польши. Ранее представитель польских спецслужб Станислав Жарын сообщил о движении колонны мигрантов по территории Беларуси в сторону границы с Польшей. Он назвал происходящее очередной враждебной акцией Беларуси против Польши.
В понедельник состоится заседание антикризисного штаба польской администрации с участием премьер-министра Матеуша Моравецкого. Встреча будет посвящена ситуации на польско-белорусской границе.
16:08 08/11/2021
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