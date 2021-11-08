"Мы готовы на любой сценарий. Жесткая защита границы — это наш долг. Мы увеличили количество пограничников, полиции и солдат. Мы ждем в полной готовности", — заявил министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский.





Ситуация в регионе осложнилась в понедельник, когда мигранты в большом количестве начали концентрироваться на территории Беларуси возле границы с Польшей. Большая группа мигрантов в районе КПП Кужница видна на кадрах с вертолета, размещенных в Twitter Минобороны Польши. Ранее представитель польских спецслужб Станислав Жарын сообщил о движении колонны мигрантов по территории Беларуси в сторону границы с Польшей. Он назвал происходящее очередной враждебной акцией Беларуси против Польши.





В понедельник состоится заседание антикризисного штаба польской администрации с участием премьер-министра Матеуша Моравецкого. Встреча будет посвящена ситуации на польско-белорусской границе.