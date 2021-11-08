Ранее агентство Sputnik со ссылкой на ведомство писало, что мигранты ушли в Польшу, а телеканал ОНТ утверждал, что опубликовал видео, на котором они уходят в Польшу через дыру в заборе.





Польские службы сообщают, что предотвратили попытку мигрантов прорваться на территорию страны к югу от пограничного перехода в Кузнице.





«Ситуация была под контролем», — утверждают в МВД Польши.





Под контролем, но неспокойная. В Минске вновь собираются мигранты с баулами. И явно не для того, чтобы вернуться на родину. .