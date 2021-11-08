+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

ТАСС: в Госпогранкомитете «пока точно не знают», покинули ли мигранты территорию Беларуси

В погранкомитете Беларуси «пока точно не знают», смогли ли мигранты покинуть территорию страны, сообщает ТАСС.

Ранее агентство Sputnik со ссылкой на ведомство писало, что мигранты ушли в Польшу, а телеканал ОНТ утверждал, что опубликовал видео, на котором они уходят в Польшу через дыру в заборе.

Польские службы сообщают, что предотвратили попытку мигрантов прорваться на территорию страны к югу от пограничного перехода в Кузнице.

«Ситуация была под контролем», — утверждают в МВД Польши.

Под контролем, но неспокойная. В Минске вновь собираются мигранты с баулами. И явно не для того, чтобы вернуться на родину.  .
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ПЕСНЯ О ДРУГЕ.
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]