ТАСС: в Госпогранкомитете «пока точно не знают», покинули ли мигранты территорию Беларуси
В погранкомитете Беларуси «пока точно не знают», смогли ли мигранты покинуть территорию страны, сообщает ТАСС.
Ранее агентство Sputnik со ссылкой на ведомство писало, что мигранты ушли в Польшу, а телеканал ОНТ утверждал, что опубликовал видео, на котором они уходят в Польшу через дыру в заборе.
Польские службы сообщают, что предотвратили попытку мигрантов прорваться на территорию страны к югу от пограничного перехода в Кузнице.
«Ситуация была под контролем», — утверждают в МВД Польши.
Под контролем, но неспокойная. В Минске вновь собираются мигранты с баулами. И явно не для того, чтобы вернуться на родину. .
16:02 08/11/2021
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