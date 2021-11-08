Выступая на пресс-конференции в Варшаве, лидер главной оппозиционной партии Польши «Гражданская платформа», заявил, что сильно обеспокоен происходящим и тем, «что скорее всего произойдет в ближайшие часы на нашей восточной границе».





«Проблема в том, что никто из нас не знает, что польское правительство намерено делать. Принимая во внимание факт, что в давление на границе и в организацию групп мигрантов замешаны белорусские службы, эта угроза серьезнее, чем просто нелегальная миграция», — сказал Туск.





«Возможно уже пора подумать, не пришло ли время начать реализацию 4-й статьи НАТО. Если наша граница будет под угрозой физического давления при участии белорусов, я имею в виду белорусские службы, то по-моему это повод, чтобы начать консультации в рамках Североатлантического альянса. Потому что это уже касается безопасности всей восточной границы ЕС и НАТО, таких стран, как Польша и Литва», — сказал Туск.





4-я статья НАТО

Упомянутая Туском статья предусматривает проведение чрезвычайных консультаций в НАТО, когда одна из стран альянса считает, что ее независимость, территориальная целостность или безопасность оказались под угрозой. Статья звучит так:





«Договаривающиеся стороны всегда будут консультироваться друг с другом в случае, если, по мнению какой-либо из них, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность какой-либо из договаривающихся сторон окажутся под угрозой».





След� �� �ая статья Устава НАТО, 5-я, предусматривает действия договаривающихся сторон в случае нападения на одну или несколько стран альянса. Эта статья обязывает рассматривать такое нападение как нападение на альянс в целом. Статья применялась лишь однажды в истории — после терактов в США 11 сентября 2001 года.



