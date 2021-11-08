"То, что происходит, необычайно серьезно. Ситуацию усугубляет то, что мы пока не знаем, что будет происходить дальше, что будут делать мигранты, к чему их склоняют белорусские силовики, пойдут ли они на штурм", - заявил он РИА Новости в понедельник.





По мнению специалиста, "таких серьезных ситуаций на границе Польши не происходило с 1939 года".





Он отметил, что на серьезность ситуации указывает среди прочего то, что на границе с Беларусью значительно увеличено число солдат Войска Польского, а три бригады Войск территориальной обороны приведены в состояние шестичасовой готовности. "Только что Войска территориальной обороны проинформировали, что солдаты трех бригад находятся в шестичасовой готовности. Это означает, что в течении шести чесов после сигнала они обязаны прибыть в пункты сбора и приступить к действиям по предназначению", - пояснил Калицкий.





Войска территориальной обороны Польши сообщили, что 100% солдат 1-й, 2-й, 4-й бригад Войск территориальной обороны находятся в 6-часовой готовности к действию. Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил в свою очередь, что число солдат Войска польского на границе увеличили до 12 тысяч.





Ранее пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин заявил, что Беларусь готовит крупную переброску нелегальных мигрантов в Польшу. "Началась крупнейшая до сих пор попытка массового силового проникно� �ния на территорию Польши", - написал Жарин в Twitter. К посту он прикрепил видеозапись, сделанную с белорусской стороны, на которой видно, как по дороге следует группа из нескольких сотен человек с багажом. Среди них есть женщины и дети.