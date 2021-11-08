







"Мы видим, что режим Лукашенко продолжает завлекать мигрантов в Беларусь и потом направлять их к границе ЕС", - сказала она журналистам в Берлине в понедельник.





По ее словам, действия Лукашенко МИД считает "коварными" и "бесчеловечными", в рамках ЕС идет дальнейшее обсуждение совместной реакции стран Евросоюза.