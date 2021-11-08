Кризис с мигрантами: Берлин обвиняет Минск
В МИД Германии считают, что белорусские власти под руководством Александра Лукашенко намеренно завлекают мигрантов в республику, чтобы потом направлять их к границе Евросоюза, заявила официальный представитель МИД ФРГ Андреа Зассе.
"Мы видим, что режим Лукашенко продолжает завлекать мигрантов в Беларусь и потом направлять их к границе ЕС", - сказала она журналистам в Берлине в понедельник.
По ее словам, действия Лукашенко МИД считает "коварными" и "бесчеловечными", в рамках ЕС идет дальнейшее обсуждение совместной реакции стран Евросоюза.
14:43 08/11/2021
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