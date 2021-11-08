Пограничники Литвы передислоцируются из-за ситуации на границе РБ с Польшей
По причине движения большой колонны мигрантов в Беларуси в направлении границы с Польшей в Литве передислоцируются силы, сообщает в понедельник Delfi.lt со ссылкой на руководителя Службы охраны государственной границы Литвы Рустамаса Любаеваса.
По данным различных источников на границе Беларуси с Польшей могут находиться от одной до пяти тысяч нелегальных мигрантов.
"Они собираются на подступах к контрольно-пропускному пункту Брузги-Кузница, этой информацией мы уже располагали в выходные дни", — заявил Любаевас на заседании комитета Сейма по национальной безопасности и обороне.
По инфорции руководителя СОГГ, сейчас пограничники проводят встречи со Штабом Вооруженных сил Литвы, согласовывают свои действия с полицией и Службой общественной безопасности, а также осуществляют передислокацию сил.
"Мы готовимся ко всем возможным сценариям", — добавил Любаевас.
Как сообщало Еврорадио, в понедельник состоится заседание антикризисного штаба управления Польши с участием премьер-министра страны Матеуша Моравецкого. Заседание будет посвящено ситуации на польско-белорусской границе, где со стороны Беларуси утром в понедельник появилась большая группа нелегалов-мигрантов.
13:57 08/11/2021
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