По данным различных источников на границе Беларуси с Польшей могут находиться от одной до пяти тысяч нелегальных мигрантов.





"Они собираются на подступах к контрольно-пропускному пункту Брузги-Кузница, этой информацией мы уже располагали в выходные дни", — заявил Любаевас на заседании комитета Сейма по национальной безопасности и обороне.





По инфорции руководителя СОГГ, сейчас пограничники проводят встречи со Штабом Вооруженных сил Литвы, согласовывают свои действия с полицией и Службой общественной безопасности, а также осуществляют передислокацию сил.





"Мы готовимся ко всем возможным сценариям", — добавил Любаевас.





Как сообщало Еврорадио, в понедельник состоится заседание антикризисного штаба управления Польши с участием премьер-министра страны Матеуша Моравецкого. Заседание будет посвящено ситуации на польско-белорусской границе, где со стороны Беларуси утром в понедельник появилась большая группа нелегалов-мигрантов.