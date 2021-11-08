Телеканал ОНТ также опубликовал видео того, как мигранты переходят границу.





В свою очередь, Минобороны Польши опубликовало видео передвижения мигрантов, снятое с вертолета. Сейчас нелегалы находятся в районе польского пропускного пункта "Кузница". "На границе дежурят более 12 тыс. солдат. Мы подняли состояние боевой готовности территориальных войск. С помощью МВД и местных властей мы готовы защищать польскую границу", - отметил министр обороны Польши Мартиуш Блащак.









Ранее замминистра внутренних дел Польши Мацей Вонсик заявил, что мигранты в страну не пройдут. "Frontex - это 1300 сотрудников. Польская пограничная охрана насчитывает 16 000 человек. Ей помогают 10 000 солдат", - отметил он.





Кроме того, в Польше считают, что замеченная сегодня утром большая группа мигрантов "находится под строгим контролем белорусских вооруженных формирований, которые решают, в какую сторону им идти, а каким путем нельзя". Об этом заявил пресс-секретарь министра, координирующего работу польских спецслужб, Станислав Жарын.





Напомним, сегодня утром у белорусско-польской границы была замечена группа мигрантов количеством около 1 тыс. человек. В связи с событиями на границе состоится встреча польского антикризисного штаба. Ранее в Польше заявили о подготовке штурма границы мигрантами с территории Беларуси.





С начала 2021 года пересечь польско-бел русскую границу пытались более 30 тыс. мигрантов. Польша ввела чрезвычайное положение в регионах, граничащих с Беларусью, систематически увеличивает число размещенных там военнослужащих (сейчас оно доведено до 10 тыс.) и строит на границе заграждение из колючей проволоки, которое в будущем планируется трансформировать в более надежную ограду высотой около 5 метров, оснащенную датчиками и другим необходимым оборудованием.





Власти Польши возлагают ответственность за происходящее на границе на белорусские власти, которые, по заявлениям Варшавы, доставляют мигрантов в свою страну, а затем переправляет их через границу с Польшей, Литвой и Латвией, чтобы спровоцировать миграционный кризис в Европе. Погранслужба Польши заявляет о регулярных провокациях на границе и попытках прорыва через нее больших групп людей.



