+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

В Польше созвали антикризисное совещание по поводу ситуации на границе с Беларусью

Официальный представитель правительства Польши Петр Мюллер сообщил в Twitter, что "в связи с событиями на польско-белорусской границе в 13:00 состоится встреча антикризисной команды с участием премьер-министра Матеуша Моравецкого, Ярослава Качиньского, главы МВД Мариуша Каминского, министра обороны Мариуша Блащака и представителей соответствующих служб".


Ранее в Польше заявили о подготовке штурма границы мигрантами с территории Беларуси. Об этом написал пресс-секретарь министра, координирующего работу польских спецслужб, Станислав Жарын.

"Очень тревожная информация с границы. В Беларуси, недалеко от границы с Польшей, собралась большая группа мигрантов. Они только что двинулись в сторону польской границы. Они попытаются массово пройти в Польшу", - считает Жарын.

По его словам, в группе преобладают молодые мужчины. "Началась крупнейшая попытка силового вторжения в Польшу", - добавил он.

Замминистра иностранных дел Польши Петр Вавжик в эфире "Польского радио" заявил, что Беларусь идет к эскалации: "Я убежден, это даже не впечатление, а я убежден, что белорусские власти стремятся к эскалации, которая приведет к тому, что будут смертельные жертвы на какой-либо из сторон".

В Минобороны Польши считают, что ситуация на границе с Беларусью остается напряженной. "Есть чрезвычайно подстрекательские и опасные инциденты" - написал в Twitter глава польского оборонного ведомства Мариуш Блащак.

По информации "Интерфакса", в Кремле не сомневаются, что белорусские власти принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности и России, и Беларуси в связи с ситуацией с мигрантами на польско-белорусской границе. "Безусловно, мы здесь не сомневаемся, что миграционные � �ужбы Беларуси принимают все необходимые меры, чтобы ситуацию удерживать в законном русле", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Он отметил при этом: "Мы также не сомневаемся, что учитываются соображения безопасности и возможная обеспокоенность в связи с тем, что эти мигранты могут перетекать и на нашу территорию".

Напомним, сегодня утром вблизи белорусско-польской границы была замечена толпа нелегальных мигрантов. По предварительным данным, они не дошли до КПП "Брузги" и завернули в лес. По неофициальной информации, которую распространил Sputnik,  они сумели перейти границу. 
Smartpress
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ПЕСНЯ О ДРУГЕ.
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]