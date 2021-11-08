



Ранее в Польше заявили о подготовке штурма границы мигрантами с территории Беларуси. Об этом написал пресс-секретарь министра, координирующего работу польских спецслужб, Станислав Жарын.





"Очень тревожная информация с границы. В Беларуси, недалеко от границы с Польшей, собралась большая группа мигрантов. Они только что двинулись в сторону польской границы. Они попытаются массово пройти в Польшу", - считает Жарын.





По его словам, в группе преобладают молодые мужчины. "Началась крупнейшая попытка силового вторжения в Польшу", - добавил он.





Замминистра иностранных дел Польши Петр Вавжик в эфире "Польского радио" заявил, что Беларусь идет к эскалации: "Я убежден, это даже не впечатление, а я убежден, что белорусские власти стремятся к эскалации, которая приведет к тому, что будут смертельные жертвы на какой-либо из сторон".





В Минобороны Польши считают, что ситуация на границе с Беларусью остается напряженной. "Есть чрезвычайно подстрекательские и опасные инциденты" - написал в Twitter глава польского оборонного ведомства Мариуш Блащак.





По информации "Интерфакса", в Кремле не сомневаются, что белорусские власти принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности и России, и Беларуси в связи с ситуацией с мигрантами на польско-белорусской границе. "Безусловно, мы здесь не сомневаемся, что миграционные � �ужбы Беларуси принимают все необходимые меры, чтобы ситуацию удерживать в законном русле", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.





Он отметил при этом: "Мы также не сомневаемся, что учитываются соображения безопасности и возможная обеспокоенность в связи с тем, что эти мигранты могут перетекать и на нашу территорию".





Напомним, сегодня утром вблизи белорусско-польской границы была замечена толпа нелегальных мигрантов. По предварительным данным, они не дошли до КПП "Брузги" и завернули в лес. По неофициальной информации, которую распространил Sputnik , они сумели перейти границу.



