СМИ: Мигранты, которые шли колонной, покинули территорию Беларуси
По оценкам Госпогранкомитета в колонне мигрантов, которая сегодня шла к границе по трассе Минск-Гродно было 500 человек.
Пограничники сообщают, что вся большая группа мигрантов покинула территорию Беларуси – ушла в Польшу, оцепление на границе снято. Мигранты, которые были в лесу, говорили, что они направляются в Германию., передает агентство Sputnik.
Мигранты заранее договаривались массово собраться сегодня на границе, рассказал Sputnik источник, знакомый с ситуацией У них есть группы и чаты в мессенджерах – по 4-5 тысяч человек, где они координируются.
12:48 08/11/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение