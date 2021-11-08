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СМИ: Мигранты, которые шли колонной, покинули территорию Беларуси

По оценкам Госпогранкомитета в колонне мигрантов, которая сегодня шла к границе по трассе Минск-Гродно было 500 человек.


Пограничники сообщают, что вся большая группа мигрантов покинула территорию Беларуси – ушла в Польшу, оцепление на границе снято. Мигранты, которые были в лесу, говорили, что они направляются в Германию., передает агентство Sputnik.

Мигранты заранее договаривались массово собраться сегодня на границе, рассказал Sputnik источник, знакомый с ситуацией У них есть группы и чаты в мессенджерах – по 4-5 тысяч человек, где они координируются. 
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