На какой уровень представительства белорусской стороны рассчитывают организаторы конференции, в эфире Еврорадио рассказал директор Института стратегических и внешнеполитических исследований Арсений Сивицкий.





— Мне кажется, что Евросоюз придерживается своей такой обычной тактики и если бы такое приглашение направлялось, то оно, скорее бы всего, было направлено министру иностранных дел. А тем более пока министр иностранных дел не входит в санкционные списки и такого же подхода Евросоюз придерживался и раньше, во время предыдущих кризисов в отношениях, когда именно министры иностранных дел приглашались на различные международные мероприятия под эгидой Брюсселя, несмотря на довольно сложные отношения между Беларусью и Евросоюзом. Но мне кажется, что вряд ли стоит ожидать, что белорусская сторона это приглашение примет, и я не ожидаю, что Минск будет представлен на каком-то официальном уровне.









Но это не исключает, что в тех или иных форматах белорусская сторона будет участвовать в конференции. Ну, например, придут представители белорусского посольства или кто-то из белорусских дипломатов, представляющих страну в международных организациях со штаб-квартирой в Вене.





Это такой подход, который позволяет сохранить определённую гибкость дипломатическую, но и также сохранить лицо. Потому что, насколько можно понять логику поведения официального Минска, люб� � переговорный формат такого рода по сей день был совершенно неприемлем для белорусских властей. И все усилия последних месяцев были направлены на то, чтобы всё-таки заставить Запад и в том числе Евросоюз вступить в прямые переговоры с белорусскими властями, с Александром Лукашенко.





И мне кажется, тот факт, что по сей день никакой официальной позиции не сформулировано со стороны Минска по поводу этой конференции, — это означает, что Минск рассматривает проведение этой конференции как первый шаг на пути построения определённых каналов коммуникации в условиях кризиса.





Проблема в том, что, как только начался кризис, все каналы коммуникации были оборваны и не была подготовлена почва для таких подобных каналов коммуникации в таком кризисном режиме. Даже между Россией и Западом в условиях этой геополитической конфронтации, российско-украинского конфликта, в сирийский кризис Россия всегда сохраняла так называемую "горячую линию" с Соединёнными Штатами, и если возникали такие проблемы, то можно было сразу решить довольно оперативно и эффективно.





Проблема в том, что в условиях кризиса белорусско-западных отношений вот такие каналы экстренной коммуникации отсутствуют. И мне кажется, что такая конференция могла бы стать первым шагом на пути строительства вот этих каналов.





— Санкции больше вводить не будут или уровень конференции не позволяет обсуждать эту тему?





— Мне кажется, что такой уровень представительства не несёт угрозы, а как бы мы там ни приписывали аффиляции этих персон, они всё равно посещают это мероприятие как независимые эксперты. Максимум, что они могут, это донести какую-то пропагандистскую позицию, что обычно они и делают.





И насколько я знаю, на сегодняшний день не пересмотрены выступления представителей экспертных кругов во время конференции, потому что конференция и имеет название "Международная конференция по Беларуси высокого уровня" и этот формат предусматривает определённый состав участников. Это как раз официальные лица высокого уровня.





Ни я, ни Шпаковский, ни Воскресенский, если они будут посещать это мероприятие, не являемся официальными представителями, тем более высокого уровня. Поэтому мне кажется, что это такой фоновый фактор, и не самый значительный.





Я очень скептически отношусь к оценкам того, что эта конференция может как-то повлиять на снижение санкционного давления со стороны Евросоюза на Беларусь. Потому что мы знаем позицию Евросоюза, она сформирована, зафиксирована в соответствующих документах.





И более того, санкции, которые были приняты Евросоюзом, координируются с другими западными союзниками. То есть даже если Австрия попытается использовать это мероприятие для лоббирования определённых послаблений санкций к режиму, то, скорее всего, ничего из этого не получится.





Дело в том, что наш кризис в отношениях, в том числе с Западом, приобретает такой системный характер. И просто имитаций диалога, как бывало раньше, не произойдёт.





Поэтому без существенных уступок ничего изменить не получится, а это: освобождение политзаключённых, начало диалога и проведение новых выборов. Поэтому я также не придавал бы значительного веса этому мероприятию с точки зрения того, что это может быть каким-то началом диалога, но то, что конференция может подготовить почву для этого диалога в будущем, это да, действительно.