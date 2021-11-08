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Действующий глава Никарагуа Ортега лидирует на президентских выборах

Действующий президент Никарагуа Даниэль Ортега в паре со своей супругой, вице-президентом Росарио Мурильо, лидирует на "Суверенных выборах - 2021" по результатам предварительного подсчета голосов, сообщила председатель Высшего избирательного совета страны CSE Бренда Роча.


"Сандинистский фронт - 1 014 624 голоса, 74,49%", - сказала Роча на пресс-конференции в Манагуа, слова которой передает РИА Новости.

На момент объявления предварительных результатов подсчитаны 49,25% голосов. Окончательные результаты голосования станут известны во вторник днем.

Победителями в первом туре станет пара кандидатов, которая наберет 45% голосов или 35% с 5% отрывом от следующего кандидата. Инаугурация президента и вице-президента Никарагуа запланирована на 10 января, на следующий день после начала работы нового парламента.

Главный соперник сандинистов на этих выборах - Конституционно-либеральная партия PLC и ее кандидат Уолтер Эспиноса, нынешний депутат парламента, набирает 14,4%.

Находящийся у власти 75-летний президент Даниэль Ортега близок к переизбранию на четвертый срок подряд и пятый в своей политической карьере - он уже выигрывал президентские выборы 1984, 2006, 2011 и 2016 годов. Супруга президента, Росарио Мурильо, которая занимает пост вице-президента Никарагуа, баллотируется на этот пост во второй раз.
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