



"Сандинистский фронт - 1 014 624 голоса, 74,49%", - сказала Роча на пресс-конференции в Манагуа, слова которой передает РИА Новости.





На момент объявления предварительных результатов подсчитаны 49,25% голосов. Окончательные результаты голосования станут известны во вторник днем.





Победителями в первом туре станет пара кандидатов, которая наберет 45% голосов или 35% с 5% отрывом от следующего кандидата. Инаугурация президента и вице-президента Никарагуа запланирована на 10 января, на следующий день после начала работы нового парламента.





Главный соперник сандинистов на этих выборах - Конституционно-либеральная партия PLC и ее кандидат Уолтер Эспиноса, нынешний депутат парламента, набирает 14,4%.





Находящийся у власти 75-летний президент Даниэль Ортега близок к переизбранию на четвертый срок подряд и пятый в своей политической карьере - он уже выигрывал президентские выборы 1984, 2006, 2011 и 2016 годов. Супруга президента, Росарио Мурильо, которая занимает пост вице-президента Никарагуа, баллотируется на этот пост во второй раз.