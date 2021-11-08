Мигранты идут на штурм?
Утром 8 ноября к белорусско-польской границе выдвинулась большая колонна мигрантов. Несколько сотен человек движутся по трассе Минск - Гродно к пункту пропуску «Брузги».
Фото s13
Позже в Госпогранкомитете прокомментировали ситуацию.
«В данный момент многочисленная группа беженцев с вещами движется вдоль трассы к границе с Польшей. Пограничная стража Польши неоднократно рапортовала о том, как тысячами вытесняет мигрантов к границе с Беларусью. На подобный шаг отчаяния беженцев сподвигло равнодушие и бесчеловечное отношение польских властей», — говорится в заявлении ведомства.
В ГПК также заявили, что «белорусской стороной принимаются необходимые меры для обеспечения бесперебойного функционирования каналов международных сообщений, а также безопасности людей, двигающихся по автомагистрали».
Как пишет "Вечерний Гродно", группа هەواڵی بەپв Facebook называет происходящее «демонстрацией курдских иммигрантов».
Польские власти зафиксировали подготовку массового штурма польско-белорусской границы нелегальными мигрантами, заявил в Twitter пресс-секретарь министра, координирующего работу польских спецслужб, Станислав Жарын.
"Очень тревожная информация с границы. В Беларуси, недалеко от границы с Польшей, собралась большая группа мигрантов. Они только что двинулись в сторону польской границы. Они попытаются массово пройти в Польшу", - написал Жарын.
По его словам, в группе преобладают молодые мужчины. "Началась крупнейшая попытка силового вторжения в Польшу", - добавил он.
сообщает Smartpress.
"Белорусский партизан"
11:37 08/11/2021
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