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Мигранты идут на штурм?

Утром 8 ноября к белорусско-польской границе выдвинулась большая колонна мигрантов. Несколько сотен человек движутся по трассе Минск - Гродно к пункту пропуску «Брузги».

Мигранты идут на штурм?
Фото s13
Позже в Госпогранкомитете прокомментировали ситуацию.

«В данный момент многочисленная группа беженцев с вещами движется вдоль трассы к границе с Польшей. Пограничная стража Польши неоднократно рапортовала о том, как тысячами вытесняет мигрантов к границе с Беларусью. На подобный шаг отчаяния беженцев сподвигло равнодушие и бесчеловечное отношение польских властей», — говорится в заявлении ведомства.

В ГПК также заявили, что «белорусской стороной принимаются необходимые меры для обеспечения бесперебойного функционирования каналов международных сообщений, а также безопасности людей, двигающихся по автомагистрали».

Как пишет "Вечерний Гродно", группа هەواڵی بەپв Facebook называет происходящее «демонстрацией курдских иммигрантов».


Польские власти зафиксировали подготовку массового штурма польско-белорусской границы нелегальными мигрантами, заявил в Twitter пресс-секретарь министра, координирующего работу польских спецслужб, Станислав Жарын.

"Очень тревожная информация с границы. В Беларуси, недалеко от границы с Польшей, собралась большая группа мигрантов. Они только что двинулись в сторону польской границы. Они попытаются массово пройти в Польшу", - написал Жарын.

По его словам, в группе преобладают молодые мужчины. "Началась крупнейшая попытка силового вторжения в Польшу", - добавил он.

сообщает Smartpress. 
"Белорусский партизан"
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