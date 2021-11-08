Мигранты идут на штурм?

Позже в Госпогранкомитете прокомментировали ситуацию.





«В данный момент многочисленная группа беженцев с вещами движется вдоль трассы к границе с Польшей. Пограничная стража Польши неоднократно рапортовала о том, как тысячами вытесняет мигрантов к границе с Беларусью. На подобный шаг отчаяния беженцев сподвигло равнодушие и бесчеловечное отношение польских властей», — говорится в заявлении ведомства.





В ГПК также заявили, что «белорусской стороной принимаются необходимые меры для обеспечения бесперебойного функционирования каналов международных сообщений, а также безопасности людей, двигающихся по автомагистрали».





Как пишет "Вечерний Гродно", группа هەواڵی بەپв Facebook называет происходящее «демонстрацией курдских иммигрантов».



