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Инициатива "BYPOL" и план "Перамога" признаны экстремистскими формированиями

Министерство внутренних дел признало экстремистским формированием инициативу BYPOL и мобилизационный план "Перамога", сообщает телеграм-канал ГУБОП.

Силовики напоминают, что действия создателей, руководителей экстремистского формирования, а также его участников наказываются лишением свободы до 7 лет.

Перечень формирований, признанных экстремистскими, размещен в открытом доступе. Список опубликован на сайте МВД, он официально называется "перечень организаций, формирований, индивидуальных предпринимателей, а также перечень граждан Республики Беларусь, иностранных граждан или лиц без гражданства, причастных к экстремистской деятельности". 
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