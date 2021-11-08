Инициатива "BYPOL" и план "Перамога" признаны экстремистскими формированиями
Министерство внутренних дел признало экстремистским формированием инициативу BYPOL и мобилизационный план "Перамога", сообщает телеграм-канал ГУБОП.
Силовики напоминают, что действия создателей, руководителей экстремистского формирования, а также его участников наказываются лишением свободы до 7 лет.
Перечень формирований, признанных экстремистскими, размещен в открытом доступе. Список опубликован на сайте МВД, он официально называется "перечень организаций, формирований, индивидуальных предпринимателей, а также перечень граждан Республики Беларусь, иностранных граждан или лиц без гражданства, причастных к экстремистской деятельности".
11:24 08/11/2021
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