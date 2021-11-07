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Бывший спичрайтер Кремля предрек 90-е после ухода Путина

После ухода Владимира Путина с поста президента России в стране начнется хаос и новые 90-е, предрек бывший кремлевский спичрайтер, работавший в департаменте по подготовке публичных выступлений премьер-министра РФ, политтехнолог Аббас Галлямов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.


«Впереди новая федерализация и новые 90-е. Центр будет слабеть, а регионы "брать столько суверенитета, сколько смогут унести"», — написал политолог.

Галлямов считает, что после ухода Путина новой власти не на что будет опираться. Это приведет к новым конфликтам и разрухе.

«Без новых 90-х, с их хаотично вспыхивающими тут и там конфликтами, не обойдется», — заявил Галлямов.

Ранее президент России Владимир Путин во время интервью журналистке американского телеканала CNBC Хедли Гэмбл ответил на вопрос о возможном преемнике, объяснив, что эта тема пока не обсуждалась.
Lenta.ru
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