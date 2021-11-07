



«Впереди новая федерализация и новые 90-е. Центр будет слабеть, а регионы "брать столько суверенитета, сколько смогут унести"», — написал политолог.





Галлямов считает, что после ухода Путина новой власти не на что будет опираться. Это приведет к новым конфликтам и разрухе.





«Без новых 90-х, с их хаотично вспыхивающими тут и там конфликтами, не обойдется», — заявил Галлямов.





Ранее президент России Владимир Путин во время интервью журналистке американского телеканала CNBC Хедли Гэмбл ответил на вопрос о возможном преемнике, объяснив, что эта тема пока не обсуждалась.



