



«Объективно говоря, этому у нас нет прямых доказательств», – подчеркнул аналитик.





При этом он уверен, что Россия имела бы возможность повлиять на Минск, если бы была против его действий. «Раз она этого не делает, мы можем сделать логичный вывод, что она не против».





Эксперт заметил, что подобное «игнорирующее отношение» к некоторым вопросам в принципе свойственно Москве. «Она оставляет некий люфт, некую возможность своим союзникам вести автономную внешнюю политику, пока это не вредит интересам России», – сказал Артем Шрайбман.





Очевидно, что кризис у границ Латвии, Литвы или Польши – это не что-то, за что у Владимира Путина болит душа. «Пока Россия не несет серьезных издержек от этого кризиса, ее позиция вряд ли изменится», – отметил аналитик.





Но такие издержки могут появиться. Артем Шрайбман назвал три фактора, которые могут на это повлиять.





«Во-первых, мигранты могут разочароваться тем, как к ним относится белорусская власть. И без возможности попасть в Европу, если границы Литвы, Латвии и Польши будут наглухо закрыты, они могут пойти в Россию. Границы там с белорусской стороны практически не охраняются. Это может стать серьезной гуманитарной, социальной проблемой для приграничных российских регионов», – считает эксперт.





«Во-вторых, если проблемы, которые будут создавать мигранты для западных европейских стран, выйдут за пределы Польши и Литвы. Если, например, это станет серьезной пол тической проблемой для Германии. Я не уверен, что Владимир Путин готов начинать отношения с новым немецким правительством с конфликта вокруг беженцев, которые пришли через Беларусь… Особенно учитывая, что они совсем недавно запустили «Северный поток-2», – сказал Артем Шрайбман





«Наконец, третья издержка для России, которая может возникнуть в этом кризисе, – это какая-то силовая эскалация на границе. Если из-за какой-то несогласованности, эмоций, отсутствия нормальной связи случится вооруженный инцидент между пограничниками белорусскими военными и пограничниками и военными и пограничниками с польской стороны, куда их стянуто уже около 10 тысяч».





В таком случае, уверен эксперт, Россия точно вмешается. И это вмешательство вряд ли будет на стороне Беларуси, мол, «давайте поддадим еще жару в этот костер». Москва может быть заинтересована погасить источник кризиса.





До тех пор, пока все эти факторы не проявились, Артем Шрайбман не видит причин, почему Россия должна вписываться за интересы приграничных европейских государств. Она, наоборот, «с неким удовольствием» наблюдает за тем, как этим странам создают проблемы.