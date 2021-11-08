Байден отказался от принципа Трампа "Америка прежде всего"
Президент США Джо Байден отказался от принципа Дональда Трампа "Америка прежде всего", сказал советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.
После прихода к власти новая администрация Белого дома говорит о том, что учитывает интересы своих союзников и готова к формированию коалиций для решения глобальных задач.
"Президент Байден значимым образом отошел от политики президента Трампа и открыто отверг идею "Америка прежде всего". На самом деле, он говорил, что "Америка прежде всего" делает Америку последней", - уточнил американский политик в интервью телекомпании CNN.
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Изданием USA Today и Саффолкским университетом был проведен опрос общественного мнения, который касался электоральных предпочтений
американцев.
"Почти две трети американцев, 64%, говорят, что не хотят, чтобы Байден баллотировался в 2024 году на второй срок. Среди них 28% демократов", - пишет USA Today.
При этом против вероятного желания Трампа баллотироваться на второй срок выступают 58% участников опроса, в том числе 24% республиканцев.
Деятельность президента Байдена одобряют 37,8% респондентов, при этом ее не одобряет - 59%. Рейтинг вице-президента Камалы Харрис находится у отметки в 27,8%.
В опросе, который проводился 3-5 ноября, приняли участие тысяча зарегистрированных избирателей. Погрешность исследования его авторы оценивают в 3,1%.
10:03 08/11/2021
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