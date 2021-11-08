







После прихода к власти новая администрация Белого дома говорит о том, что учитывает интересы своих союзников и готова к формированию коалиций для решения глобальных задач.





"Президент Байден значимым образом отошел от политики президента Трампа и открыто отверг идею "Америка прежде всего". На самом деле, он говорил, что "Америка прежде всего" делает Америку последней", - уточнил американский политик в интервью телекомпании CNN.





ТЕМ ВРЕМЕНЕМ





Изданием USA Today и Саффолкским университетом был проведен опрос общественного мнения, который касался электоральных предпочтений

американцев.





"Почти две трети американцев, 64%, говорят, что не хотят, чтобы Байден баллотировался в 2024 году на второй срок. Среди них 28% демократов", - пишет USA Today.





При этом против вероятного желания Трампа баллотироваться на второй срок выступают 58% участников опроса, в том числе 24% республиканцев.





Деятельность президента Байдена одобряют 37,8% респондентов, при этом ее не одобряет - 59%. Рейтинг вице-президента Камалы Харрис находится у отметки в 27,8%.





В опросе, который проводился 3-5 ноября, приняли участие тысяча зарегистрированных избирателей. Погрешность исследования его авторы оценивают в 3,1%.



