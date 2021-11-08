











Из документа следует, что он вступил во Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи в феврале 1970 года, а билет выдали в Шкловском райкоме ЛКСМ.





Еще в 2018 году на встрече с активом БРСМ Лукашенко уже показывал свой билет, но теперь его сфотографировали крупным планом.





Напомним, пишет Смартпресс, 1 октября Лукашенко предложил законодательно определить, кого в стране следует относить к гражданскому обществу: "Мы уже не единожды говорили. Я уже выдвинул несколько раз идею. Она, видимо, прижилась в обществе, насколько это возможно. Что такое гражданское общество в Беларуси? Настало время принять закон и прописать, что наше гражданское общество - это не НПО, НКО и прочая дрянь. А что у нас есть общественные организации. И прямо прописать, какие. Что у нас есть профсоюзы, БРСМ, что у нас есть ветеранские, женские организации. Те, которые показали (себя. - Прим.) как настоящее гражданское общество. Они массовые и они являются опорами нашего общества".





Он напомнил, что когда-то говорил об этом на профсоюзном собрании. "До сих пор тишина", - заметил Лукашенко.





Тогда проблемы взаимодействия госорганов с общественными организациями Лукашенко обозначил на примере работы с Белорусским республиканским союзом молодежи.





"Избрание нового руководителя БРСМ (в августе текущего года им стал Александр Лукьянов. - Прим.). Я уже говорил Главе Администрации: если мы ему сейчас не поможем с направлениями деятельности БРСМ, мы опять будем говорить: да ничем не занимаются! И пошло-поехало. Так с ними надо работать, как работал ЦК с нами. Я был в структуре руководящих кадров комсомола. Каждый день через дорогу ходили и их ориентировали на это. Да и мне пришлось заниматься, когда я воссоздавал эту организацию, - сказал Лукашенко. - Худо-бедно что-то возродили. Но двигаться надо. Надо определить направления их работы, чтобы эта молодежь в БРСМ понимала, что да, вот у нас есть 12 или 6 направлений, по которым будем работать".





По словам президента, некоторые такие направления уже определились. В их числе студотрядовское движение. "Хорошее движение. Люди работают, пользу видят. Кто хочет заработать, что-то зарабатывает. "100 идей для Беларуси". Научно-творческое движение - его надо развивать. Волонтерское движение - помощь старикам и так далее и тому подобное. Хорошее доброе движение. Ну и еще ряд направлений надо взять из опыта. И какие-то креативные направления - то, что сейчас актуально для молодежи", - перечислил Лукашенко.



