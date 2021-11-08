



"Мы получили один батальонный комплект БТР-82А, который поступил на вооружение в 120-ю механизированную бригаду. В ближайший месяц поступит второй батальонный комплект такой же современной техники, который поступит в 6-ю механизированную бригаду", - сообщил Король.





А в следующем году, пишет Смартпресс, в белорусской армии появятся ударные вертолеты Ми-35П.





"Это будет эскадрилья ударных вертолетов Ми-35П, преемник хорошо знакомого нам и давно зарекомендовавшего себя Ми-24. Именно на этих вертолетах пока несут боевые дежурства белорусские военные. В штатном режиме расчет заступает в Мачулищах, три десятка человек и их винтокрылые помощники. Но по особому распоряжению в неспокойное время дежурные вертолеты выдвигаются поближе к государственной границе", - рассказал первый замначальника Генштаба.





Напомним, в конце августа 2020 года белорусской стороной были подписаны контракты на поставку из России двух батальонных комплектов БТР-82А и первой партии из четырех вертолетов Ми-35.





Число закупаемых бронетранспортеров не озвучивалось, однако известно, что в батальоне несколько десятков машин - число разнится в зависимости от подразделения. Ориентировочная стоимость БТР-82А, по оценкам различных источников, - около $500 тыс.