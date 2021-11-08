+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Беларусь ожидает поставки из России второй партии БТР-82А и эскадрилью ударных вертолетов

Белорусские военные скоро получат второй батальонный комплект БТР-82А, а к середине следующего года планируется поставка эскадрильи ударных вертолетов Ми-35П, рассказал в эфире телеканала СТВ первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси Игорь Король.


"Мы получили один батальонный комплект БТР-82А, который поступил на вооружение в 120-ю механизированную бригаду. В ближайший месяц поступит второй батальонный комплект такой же современной техники, который поступит в 6-ю механизированную бригаду", - сообщил Король.

А в следующем году, пишет Смартпресс, в белорусской армии появятся ударные вертолеты Ми-35П.

"Это будет эскадрилья ударных вертолетов Ми-35П, преемник хорошо знакомого нам и давно зарекомендовавшего себя Ми-24. Именно на этих вертолетах пока несут боевые дежурства белорусские военные. В штатном режиме расчет заступает в Мачулищах, три десятка человек и их винтокрылые помощники. Но по особому распоряжению в неспокойное время дежурные вертолеты выдвигаются поближе к государственной границе", - рассказал первый замначальника Генштаба.

Напомним, в конце августа 2020 года белорусской стороной были подписаны контракты на поставку из России двух батальонных комплектов БТР-82А и первой партии из четырех вертолетов Ми-35. 

Число закупаемых бронетранспортеров не озвучивалось, однако известно, что в батальоне несколько десятков машин - число разнится в зависимости от подразделения. Ориентировочная стоимость БТР-82А, по оценкам различных источников, - около $500 тыс. 
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ПЕСНЯ О ДРУГЕ.
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]