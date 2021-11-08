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Гражданин США Эван Ньюман, который участвовал в попытке захватить Капитолий, просит убежища в Беларуси, рассказали в эфире "Беларусь 1".





В Вашингтоне 6 января 2021 года сторонники президента США Дональда Трампа, который проиграл выборы Джо Байдену, попытались штурмом взять Капитолий и сорвать совместную сессию Конгресса, пишет Sputnik. В результате столкновений были жертвы, а впоследствии против нападавших были заведены уголовные дела.





В эфире белорусского телевидения Эван Ньюман рассказал, что ФБР включило его в список самых разыскиваемых преступников. После этого американец нанял юриста и тот посоветовал ему уехать в Европу.





В Беларуси американский гражданин оказался 15 августа, когда его задержали пограничники при нарушении государственных рубежей с Украиной.





"Да, меня обвиняют, я полагаю, по шести делам. И я думаю, что все они являются уголовными преступлениями. Уголовное преступление - это очень серьезное обвинение. Оно означает, что вы причинили кому-то или чему-то вред. Я не считаю, что я совершил какое-либо преступление, одно из обвинений было очень обидным. Утверждается, что я ударил офицера полиции. Это не имеет никаких оснований", - утверждает Эван Ньюман.





Интересно, что перед тем, как перейти украино-белорусскую границу он прожил в Украине четыре месяца. До прибытия в Житомир американец успел пожить в Италии и Швейцарии.





"Я не решался просить убежище, пока СБУ не начало преследовать меня в Украине, через 2 недели. Это ужасно. Это политическое преследование… Не расследование уголовного преступления, а именно политическое преследование. И это такой уровень, с которым я ничего не могу сделать", - уверяет американский гражданин.





По заверениям Эвана Ньюмана именно слежка за ним со стороны украинских спецслужб вынудила его нарушить границу и просить убежища у белорусских властей.