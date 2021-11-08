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"Сначала отдохну": Меркель рассказала, будет ли заниматься политикой после ухода с должности

Канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, чем будет заниматься после того, как срок ее обязанностей истечет. В этом году немецкие граждане получат нового главу правительства.

Фото: Ангела Меркель, канцлер Германии (Виталий Носач, РБК-Украина)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Меркель для немецкого издания Deutsche Welle.

"Вопрос о дальнейших планах: я не буду заниматься политикой. Я не стану решать политические конфликты, делаю и так уже много лет: 16 лет как федеральный канцлер, с удовольствием на уровне Европейского союза на международном уровне", - сказала она.

Меркель добавила, что сначала она планирует отдохнуть, а уже потом решит, что делать следующие годы на пенсии.

"А сейчас еще не знаю, что буду делать дальше. Сначала отдохну и посмотрю, что взбредет в голову", - пояснила немецкий канцлер.

Напомним, ранее в Германии назвали размер пенсии, которую Меркель будет получать после ухода с поста канцлера.

Как писало РБК-Украина, у Меркель уже завершились полномочия канцлера, но она будет оставаться на посту, пока не будет сформировано новое правительство.
Источник: Дмитрий Левицкий
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