Фото: Ангела Меркель, канцлер Германии (Виталий Носач, РБК-Украина)





Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Меркель для немецкого издания Deutsche Welle.





"Вопрос о дальнейших планах: я не буду заниматься политикой. Я не стану решать политические конфликты, делаю и так уже много лет: 16 лет как федеральный канцлер, с удовольствием на уровне Европейского союза на международном уровне", - сказала она.





Меркель добавила, что сначала она планирует отдохнуть, а уже потом решит, что делать следующие годы на пенсии.





"А сейчас еще не знаю, что буду делать дальше. Сначала отдохну и посмотрю, что взбредет в голову", - пояснила немецкий канцлер.





Напомним, ранее в Германии назвали размер пенсии, которую Меркель будет получать после ухода с поста канцлера.





Как писало РБК-Украина, у Меркель уже завершились полномочия канцлера, но она будет оставаться на посту, пока не будет сформировано новое правительство.



