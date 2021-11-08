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Российский коммунист Зюганов о Тихановской: Польская шляхта и литовские паны притащили эту «юбку» в качестве руководителя

Европе не нужны самостоятельные, сильные государства-конкуренты, поэтому Запад и выступает против Лукашенко, поддерживая «юбку» в качестве руководителя. Такое заявление в эфире ОНТ сделал российский коммунист Геннадий Зюганов.



«Польская шляхта и литовские паны бросились вам порядки наводить. Притащили, извините за выражение, эту «юбку» в качестве руководителя. Это поиздеваться над людьми, над народом. Я ее посмотрел, послушал. По Европе провели. Я это все видел своими глазами. Я в Совете Европы много лет проработал. Стали долбить Беларусь, я выступил. Говорю: чем вы недовольны? Не нравится, что проводят самостоятельную политику. «Почему под нашу диктовку вы не пляшете?». Я говорю: Ельцин плясал — вы обнимались с ним, Путин перестал плясать — вы против всех санкции вводите. Вам не нужны самостоятельные, умные, интересные страны, государства, конкуренты», — сказал российский коммунист, цитирует Nashaniva.com.
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