Российский коммунист Зюганов о Тихановской: Польская шляхта и литовские паны притащили эту «юбку» в качестве руководителя

Европе не нужны самостоятельные, сильные государства-конкуренты, поэтому Запад и выступает против Лукашенко, поддерживая «юбку» в качестве руководителя. Такое заявление в эфире ОНТ сделал российский коммунист Геннадий Зюганов.