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Саакашвили сделал новое заявление

Экс-президент Грузии Михелл Саакашвили, который 37-й день голодает в грузинской тюрьме, заявил об отказе от сока, витаминов, минералов и глюкозы.

Фото: facebook.com/SaakashviliMikheil

Теперь в любую минуту и ​​максимум через несколько дней неизбежны серьезные осложнения, написал он сегодня, 6 ноября, в Facebook.

"С сегодняшнего утра, чтобы окончательно развеять все бессовестные спекуляции, направленные на мою дискредитацию, я отказался не только от сока, но и минералов и витаминов, таблеток глюкозы, которые служили для поддержания жизнедеятельности организма", - написал Саакашвили.

По его словам, пишет Gazeta.ua, некоторые осложнения уже очевидны. И в последние дни администрация тюрьмы уже вызвала к нему несколько специалистов.

"Для меня ясно, что цель Путина и Иванишвили - мое физическое уничтожение. Теперь я надеюсь на солидарность, человечность и гражданскую позицию грузинского народа. Да здравствует наша свобода!", - написал Саакашвили.

Михеил Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, куда он вернулся накануне выборов. Он заявил, что считает себя политическим заключенным и в день задержания объявил голодовку.

Саакашвили не был на родине последние восемь лет. Его заочно приговорили к шести годам заключения, признав виновным в организации нападения на бывшего грузинского депутата Валерия Гелашвили. И объявили в розыск. Также Саакашвили подозреваемый по другим уголовным делам.
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