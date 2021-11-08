



Военная доктрина белорусско-российского Союзного государства не предполагает нападения на другие страны, заявил первый заместитель начальника генштаба вооруженных сил Беларуси Игорь Король.





В четверг в формате видеоконференции прошло заседание Высшего госсовета Союзного государства, пишет Sputnik, был подписан декрет об основных направлениях реализации положений договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы, новая военная доктрина Союзного государства и концепция миграционной политики.





"Что Российская Федерация, что Республика Беларусь никогда не являлись агрессорами. Мы заявляем всегда и везде, что мы готовы защищать свою страну, свой народ, но мы никогда не развяжем войну и не пойдем завоевывать что-то там… Наши вооруженные силы созданы не для этого", – сказал Король в интервью телеканалу СТВ, показанном в воскресенье.





Между тем, по его словам, "происходят военные определенные приготовления со стороны наших оппонентов".





"Однако не стал бы драматизировать ситуацию. Руководство сопредельных стран, на мой взгляд, таким образом пытается оторвать свое население от глубочайшего экономического и политического кризиса (в этих странах – Sputnik)", - пояснил Король.





В частности, по его мнению, раздувание Польшей темы "о тяжелом положении на границе, миграционном кризисе – это попытка отвлечь собственное население от политических и экономических проблем". "Понятно, что, может быть, какие-то отдельные горячие головы и вынашивают какие-то планы, но я далек от мысли, что кто-то на это решится", - продолжил Король.





По его словам, в Минске рассматривают "бряцание оружием (усиление военной составляющей в соседних странах у границ с Беларусью – Sputnik) просто как провокацию" и не собираются поддаваться на нее.





"Та система подготовки войск, которая создана в Беларуси, позволяет нам решать любые задачи на нашей территории в самых неожиданных ситуациях. Любая из воинских частей вооруженных сил может быть поднята по тревоге и буквально в течение нескольких часов оказаться в том месте, где будет поставлена задача для выполнения. Мы работаем в нормальном рабочем ритме, но готовы выполнить поставленные задачи", - подчеркнул Король.





Ранее власти Беларуси неоднократно высказывали обеспокоенность в связи с активизацией блока НАТО у западных границ страны, ростом его группировки и числа военных учений.





Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.